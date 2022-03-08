"Покажите это видео Путину!" СБУ опубликовала запись допроса российского оккупанта, который сдался украинскому фермеру

Как отметили в СБУ, пленные россияне рассказывают о военных преступлениях своей же армии Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Мы шли по огородам, сзади домов. Как увидели первого мужчину, подняли руки. Он махнул рукой – мы подошли, сказали, что сдаемся. Отдали местным мужикам оружие, бронежилеты и шлемы", – сказал военнопленный.

Как отметили в СБУ, пленные россияне рассказывают о военных преступлениях своей же армии, а также об убийствах и ограблениях мирного населения.

"Покажите это видео [президенту РФ Владимиру] Путину! Его одна из лучших армий мира скрывается в украинских лесах и селах. А деморализованные российские вояки выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами, чем продолжать бессодержательную войну с Украиной", – говорится в сообщении.