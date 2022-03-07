В Украине возник вопрос, где размещать взятых в плен российских оккупантов – Монастырский

Министра попросили прокомментировать слухи о захваченных в общей сложности 2 тыс. военнопленных из РФ.

"Действительно, очень много пленных мы захватываем, [...] поэтому сейчас у нас стоит вопрос, где размещать этих людей, пленных, и фактически через Министерство юстиции этот вопрос сегодня решается. [...] Все они свозятся и, собственно, будут находиться в одном месте", – сказал Монастырский.

По его словам, российские оккупанты убегают "на разных участках фронта, от Киева до Мариуполя", а в плен сдаются как представителям Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, так и "просто людям в селе".