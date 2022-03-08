Арестович о переговорах с РФ: Через 10 дней их требования сократятся до неупотребления кричалки харьковских ультрас

Речь об этом зашла после вопроса, почему на переговорах с Украиной Россия перестала требовать "денацификации".
"А потому, что получили люлей очень хороших. Еще через 10 дней они будут совсем шелковыми, как зайчики, и требования сократятся до неупотребления на официальном уровне знаменитой кричалки харьковских болельщиков (ультрас кричали: "Путин – х...йло!". – "ГОРДОН")", – сказал Арестович.
Он также прокомментировал вопрос, зачем Россия напала на Украину.
"Долго психиатры всего мира будут разбираться, зачем они все-таки пришли, учитывая, что это абсолютная авантюра даже в численном исчислении: 200-тысячной армии напасть на 250-тысячную армию, которая сейчас гораздо больше 250 тыс. и включая тотальное народное сопротивление", – объяснил Арестович.
Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.