Арестович о переговорах с РФ: Через 10 дней их требования сократятся до неупотребления кричалки харьковских ультрас

Речь об этом зашла после вопроса, почему на переговорах с Украиной Россия перестала требовать "денацификации".

"А потому, что получили люлей очень хороших. Еще через 10 дней они будут совсем шелковыми, как зайчики, и требования сократятся до неупотребления на официальном уровне знаменитой кричалки харьковских болельщиков (ультрас кричали: "Путин – х...йло!". – "ГОРДОН")", – сказал Арестович.

Он также прокомментировал вопрос, зачем Россия напала на Украину.

"Долго психиатры всего мира будут разбираться, зачем они все-таки пришли, учитывая, что это абсолютная авантюра даже в численном исчислении: 200-тысячной армии напасть на 250-тысячную армию, которая сейчас гораздо больше 250 тыс. и включая тотальное народное сопротивление", – объяснил Арестович.

Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.