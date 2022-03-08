Британский депутат: Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями

Боб Блэкман: Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации, я полагаю, некоторые из них останутся в силе Фото: ghall.com.ua

"Я огорчен ситуацией, сложившейся в Украине, и потрясен действиями путинского режима. [Президент России Владимир] Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ, и в результате этого нападения страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считаю, что изоляция России должна усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не рухнет путинский режим", – сказал он.

Блэкман считает, что слова главы российского МИД Сергея Лаврова о санкциях направлены на внутреннюю аудиторию в РФ.

"Заявление Лаврова – это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России рухнет гораздо быстрее, чем Запад ощутит на себе какое-либо их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции или же будет вводить более жесткие до тех пор, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно когда-либо вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России будут еще долго наказываться", – убежден политик.

Он добавил, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины.

"Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации, я полагаю, некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или мирного соглашения после ее вторжения в Украину", – подытожил Боб Блэкмен.