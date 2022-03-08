Россия стала самой подсанкционной страной, обойдя Иран и Сирию

С 22 февраля (на следующий день после признания Россией "ДНР" и "ЛНР") против РФ ввели 2778 санкций. Преимущественно это персональные ограничения против физических лиц (2427), против организаций было введено 343 санкции.

Больше всего санкций ввела Швейцария – 568. За ней следует Евросоюз (518), Франция (512), Канада (454), Австралия (413), США (243), Великобритания (35).

Суммарно с начала российской агрессии против Украины в 2014 году против РФ ввели 5532 санкции. Больше всего от США – 1194.

Инфографика: castellum.ai

По общему количеству ограничений Россия вышла на первое место в мире, обойдя Иран (3616), Сирию (2608), КДНР (2077).