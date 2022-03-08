ГОРДОН
 
 
МИР

Россия стала самой подсанкционной страной, обойдя Иран и Сирию

С 22 февраля против РФ ввели 2778 санкций
С 22 февраля против РФ ввели 2778 санкций
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация после признания группировок "ЛДНР" и полномасштабного вторжения в Украину подверглась множеству санкций со стороны Запада. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum теперь РФ – самая подсанкционная страна в мире.

С 22 февраля (на следующий день после признания Россией "ДНР" и "ЛНР") против РФ ввели 2778 санкций. Преимущественно это персональные ограничения против физических лиц (2427), против организаций было введено 343 санкции.

Больше всего санкций ввела Швейцария – 568. За ней следует Евросоюз (518), Франция (512), Канада (454), Австралия (413), США (243), Великобритания (35).

Суммарно с начала российской агрессии против Украины в 2014 году против РФ ввели 5532 санкции. Больше всего от США – 1194.

Инфографика: castellum.ai
Инфографика: castellum.ai

По общему количеству ограничений Россия вышла на первое место в мире, обойдя Иран (3616), Сирию (2608), КДНР (2077).

Инфографика: castellum.ai
Инфографика: castellum.ai

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мазур: Путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей
Мазур: Путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии СМИ
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ
Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ
Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову СМИ
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
ДиКаприо пожертвовал рекордные $10 млн для украинской армии
ДиКаприо пожертвовал рекордные $10 млн для украинской армии
Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине
Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине
Депутат Ужгородского горсовета от "Слуги народа" Щадей показал, как сегодня выглядит кофе "по-закарпатски"
Депутат Ужгородского горсовета от "Слуги народа" Щадей показал, как сегодня выглядит кофе "по-закарпатски"
Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам
Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам
Двойник Джека Николсона снял трогательное видео в поддержку Украины
Двойник Джека Николсона снял трогательное видео в поддержку Украины
Кристен Стюарт вместе с ведущими церемонии Spirit Award показала Путину фак
Кристен Стюарт вместе с ведущими церемонии Spirit Award показала Путину фак
Кейт Бекинсейл: Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет
Кейт Бекинсейл: Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину
"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию
"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию
Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины
Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (27369)
2
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (15710)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (15531)
4
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (14239)
5
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (13649)
6
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (10999)
7
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (9436)
8
В Ирпене в боях с российскими оккупантами погиб украинский актер (6016)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS