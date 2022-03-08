ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Эмбарго на российские нефть и газ будет, но пока без европейцев – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще
Кулеба: Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские дипломаты уже работают с международными партнерами над введением нового пакета санкций против России, которые в том числе будут касаться покупки российских нефти и газа. Об этом он заявил вечером 7 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Сегодня мы опять работали над санкционным треком. Вы все знаете, что беспрецедентные санкции применили против России наши партнеры, российская экономика уже находится в буквальном смысле под катком. [Происходит] девальвация рубля, девальвация акций российский компаний, закрылся фондовый рынок РФ, кредитные рейтинги РФ перешли в раздел "мусорных"... Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще. Поэтому мы сейчас пробиваем новый уровень санкций против России и обязательно их пробьем. Уверяю вас", – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что некоторые члены Евросоюза опять высказывают опасения по поводу введения новых санкций против РФ. 

"Скажу вам честно: после первого шока от войны опять появилось в Европе несколько голосов, которые говорят: "Давайте посмотрим, как эти санкции работают, не надо спешить с новыми". Но мы с этими голосами разберемся", – пообещал дипломат, не назвав эти страны. 

Среди санкций, которые обсуждаются, – эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, но не только, рассказал Кулеба. 

"[Будет ли эмбарго на нефть и газ?] Будет, но пока что без европейцев. Пока они не нашли альтернативы [российскому сырью]. Мы сейчас будем внимательно следить. Если мы увидим, что они реально ищут альтернативу российским газу и нефти, но им нужно некоторое время, это одна история. Мы отнесемся к этому с пониманием. Но если мы увидим, что они просто оправдываются и на самом деле не планируют никакой замены, тогда будет серьезная заруба у нас на дипломатическом фронте на эту тему", – рассказал дипломат. 

Кулеба добавил, что есть несколько других очень мощных санкций, "которые ничто не мешает европейцам принять", и Украина сейчас настаивает, чтобы эти ограничения были введены. 

"Если они их откажутся применить, тогда это будет четким сигналом, что кое-кто сегодня устал от борьбы с российской агрессией. Но при этом я не хочу никоим образом преуменьшать те решения, которые принял Европейский союз с начала российской агрессии. Это мощно, это беспрецедентно, это системно. Мы за это благодарны, но война продолжается, значит, необходимо принимать новые решения", – отметил глава МИД Украины. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1804777683052492/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, газ, санкции, экономика, МИД Украины, нефть, агрессия, нападение, вторжение, эмбарго, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
ДиКаприо пожертвовал рекордные $10 млн для украинской армии
ДиКаприо пожертвовал рекордные $10 млн для украинской армии
Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине
Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине
Депутат Ужгородского горсовета от "Слуги народа" Щадей показал, как сегодня выглядит кофе "по-закарпатски"
Депутат Ужгородского горсовета от "Слуги народа" Щадей показал, как сегодня выглядит кофе "по-закарпатски"
Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам
Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам
Двойник Джека Николсона снял трогательное видео в поддержку Украины
Двойник Джека Николсона снял трогательное видео в поддержку Украины
Кристен Стюарт вместе с ведущими церемонии Spirit Award показала Путину фак
Кристен Стюарт вместе с ведущими церемонии Spirit Award показала Путину фак
Кейт Бекинсейл: Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет
Кейт Бекинсейл: Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину
"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию
"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей". Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию
Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины
Главный дирижер Большого театра в Москве уволился в связи с войной РФ против Украины
  Ахеджакова россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана
  Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится
"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей". Стинг в поддержку Украины спел песню о россиянах
"Надеюсь, что русские тоже любят своих детей". Стинг в поддержку Украины спел песню о россиянах
Полякова россиянам: Ради чего ваши дети пойдут умирать? За чьи имперские амбиции вы лишитесь своих детей?
Полякова – россиянам: Ради чего ваши дети пойдут умирать? За чьи имперские амбиции вы лишитесь своих детей?
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (26963)
2
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (14461)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (13917)
4
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (13381)
5
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (11712)
6
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (8970)
7
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (8880)
8
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно" (5924)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS