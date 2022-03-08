Эмбарго на российские нефть и газ будет, но пока без европейцев – Кулеба

"Сегодня мы опять работали над санкционным треком. Вы все знаете, что беспрецедентные санкции применили против России наши партнеры, российская экономика уже находится в буквальном смысле под катком. [Происходит] девальвация рубля, девальвация акций российский компаний, закрылся фондовый рынок РФ, кредитные рейтинги РФ перешли в раздел "мусорных"... Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще. Поэтому мы сейчас пробиваем новый уровень санкций против России и обязательно их пробьем. Уверяю вас", – сказал Кулеба.
При этом он подчеркнул, что некоторые члены Евросоюза опять высказывают опасения по поводу введения новых санкций против РФ.
"Скажу вам честно: после первого шока от войны опять появилось в Европе несколько голосов, которые говорят: "Давайте посмотрим, как эти санкции работают, не надо спешить с новыми". Но мы с этими голосами разберемся", – пообещал дипломат, не назвав эти страны.
Среди санкций, которые обсуждаются, – эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, но не только, рассказал Кулеба.
"[Будет ли эмбарго на нефть и газ?] Будет, но пока что без европейцев. Пока они не нашли альтернативы [российскому сырью]. Мы сейчас будем внимательно следить. Если мы увидим, что они реально ищут альтернативу российским газу и нефти, но им нужно некоторое время, это одна история. Мы отнесемся к этому с пониманием. Но если мы увидим, что они просто оправдываются и на самом деле не планируют никакой замены, тогда будет серьезная заруба у нас на дипломатическом фронте на эту тему", – рассказал дипломат.
Кулеба добавил, что есть несколько других очень мощных санкций, "которые ничто не мешает европейцам принять", и Украина сейчас настаивает, чтобы эти ограничения были введены.
"Если они их откажутся применить, тогда это будет четким сигналом, что кое-кто сегодня устал от борьбы с российской агрессией. Но при этом я не хочу никоим образом преуменьшать те решения, которые принял Европейский союз с начала российской агрессии. Это мощно, это беспрецедентно, это системно. Мы за это благодарны, но война продолжается, значит, необходимо принимать новые решения", – отметил глава МИД Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.