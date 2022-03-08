Эмбарго на российские нефть и газ будет, но пока без европейцев – Кулеба

Кулеба: Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще Фото: EPA

"Сегодня мы опять работали над санкционным треком. Вы все знаете, что беспрецедентные санкции применили против России наши партнеры, российская экономика уже находится в буквальном смысле под катком. [Происходит] девальвация рубля, девальвация акций российский компаний, закрылся фондовый рынок РФ, кредитные рейтинги РФ перешли в раздел "мусорных"... Пожар в российской экономике идет по плану, но этого мало. Нужно еще. Поэтому мы сейчас пробиваем новый уровень санкций против России и обязательно их пробьем. Уверяю вас", – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что некоторые члены Евросоюза опять высказывают опасения по поводу введения новых санкций против РФ.

"Скажу вам честно: после первого шока от войны опять появилось в Европе несколько голосов, которые говорят: "Давайте посмотрим, как эти санкции работают, не надо спешить с новыми". Но мы с этими голосами разберемся", – пообещал дипломат, не назвав эти страны.

Среди санкций, которые обсуждаются, – эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, но не только, рассказал Кулеба.

"[Будет ли эмбарго на нефть и газ?] Будет, но пока что без европейцев. Пока они не нашли альтернативы [российскому сырью]. Мы сейчас будем внимательно следить. Если мы увидим, что они реально ищут альтернативу российским газу и нефти, но им нужно некоторое время, это одна история. Мы отнесемся к этому с пониманием. Но если мы увидим, что они просто оправдываются и на самом деле не планируют никакой замены, тогда будет серьезная заруба у нас на дипломатическом фронте на эту тему", – рассказал дипломат.

Кулеба добавил, что есть несколько других очень мощных санкций, "которые ничто не мешает европейцам принять", и Украина сейчас настаивает, чтобы эти ограничения были введены.

"Если они их откажутся применить, тогда это будет четким сигналом, что кое-кто сегодня устал от борьбы с российской агрессией. Но при этом я не хочу никоим образом преуменьшать те решения, которые принял Европейский союз с начала российской агрессии. Это мощно, это беспрецедентно, это системно. Мы за это благодарны, но война продолжается, значит, необходимо принимать новые решения", – отметил глава МИД Украины.