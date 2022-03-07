Курс рубля к доллару и евро за день обвалился более чем на 20%

В частности, к вечеру 7 марта курс рубля к доллару опустился до 150 руб., к евро – до 164,5 руб. Таким образом, в течение дня рубль обвалился на 22–23%, установив новые исторические минимумы.

Официальный курс рубля к доллару и евро Центробанк РФ установил еще 4 марта – на уровне 105,8 руб. и 116,5 руб. соответственно. Этот курс действует с 5 марта.

Торги на Московской бирже приостановлены до 9 марта из-за резкой девальвации российской валюты, что связано с вторжением России в Украину и последовавшими за этим западными санкциями.