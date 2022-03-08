Байден, Джонсон, Шольц и Макрон договорились "повышать цену для России за вторжение в Украину"

7 марта лидеры провели видеовстречу, в ходе которой "подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили последние переговоры с президентами Украины и России.

"Они также подчеркнули свою приверженность продолжению предоставления безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", – сообщили в Белом доме.

Кроме того, 7 марта лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства.

В нем политики заявили, что едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и сотрудничают, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, очень сильный пакет санкций.

"И если нужно, мы сделаем больше", – заверил, в числе прочего, Рютте.

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