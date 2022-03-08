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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден, Джонсон, Шольц и Макрон договорились "повышать цену для России за вторжение в Украину"

 
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Мировые лидеры заявляют о единстве в поддержке Украины
Мировые лидеры заявляют о единстве в поддержке Украины
Фото: EPA

Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили о намерении усиливать давление на Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом 7 марта сообщил Белый дом.

7 марта лидеры провели видеовстречу, в ходе которой "подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", говорится в сообщении.

Кроме того, политики  обсудили последние переговоры с президентами Украины и России.

"Они также подчеркнули свою приверженность продолжению предоставления безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", – сообщили в Белом доме.

Кроме того, 7 марта лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства.

В нем политики заявили, что едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и сотрудничают, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, очень сильный пакет санкций.

"И если нужно, мы сделаем больше", – заверил, в числе прочего, Рютте.

ВИДЕО
Видео: 10 Downing Street / YouTube
Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.

После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 марта также рассказал, что среди санкций, которые обсуждаются, – эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, и не только. В то же время он отметил, что некоторые члены Евросоюза опять высказывают опасения по поводу введения новых санкций против РФ.

Теги: санкции, Джо Байден, Марк Рютте, вторжение, Борис Джонсон, российская агрессия, война России против Украины, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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