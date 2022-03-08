Байден, Джонсон, Шольц и Макрон договорились "повышать цену для России за вторжение в Украину"

7 марта лидеры провели видеовстречу, в ходе которой "подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину", говорится в сообщении.
Кроме того, политики обсудили последние переговоры с президентами Украины и России.
"Они также подчеркнули свою приверженность продолжению предоставления безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине", – сообщили в Белом доме.
Кроме того, 7 марта лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства.
В нем политики заявили, что едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и сотрудничают, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонную военную поддержку и, конечно, очень сильный пакет санкций.
"И если нужно, мы сделаем больше", – заверил, в числе прочего, Рютте.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.
После того, как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 марта также рассказал, что среди санкций, которые обсуждаются, – эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, и не только. В то же время он отметил, что некоторые члены Евросоюза опять высказывают опасения по поводу введения новых санкций против РФ.