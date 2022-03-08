Макрон и Шольц проведут переговоры с Си Цзиньпином о войне в Украине

Он сказал, что пока не видит никаких дипломатических прорывов в переговорах с Москвой, которые позволили бы положить конец войне в Украине.
Макрон сомневается, что "в ближайшие дни и недели" будет найдено реальное решение путем переговоров.
При этом он подчеркнул, что западные страны продолжат диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, "даже несмотря на то, что переговоры с ним сложны".
Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить свою позицию по украинскому вопросу, сообщил немецкий журнал Focus.
7 марта, как пишут западные СМИ, Китай укрепил позицию России. Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного торжественного заседания китайского парламента назвал Россию "самым важным стратегическим партнером Пекина" и подчеркнул, что дружба между двумя народами "нерушима", сообщило агентство Associated Press.
Ван И подчеркнул, что "независимо от того, насколько опасен международный ландшафт", Китай будет способствовать развитию "всестороннего китайско-российского партнерства в новую эпоху".
Агентство отметило, что правительство Си Цзиньпина отказалось критиковать российское вторжение в Украину, "но попыталось дистанцироваться от путинской войны, призывая к диалогу и уважению национального суверенитета".
Макрон считает, что "России не нравится быть изолированной", сославшись на результаты голосования Китая в Совбезе ООН. На прошлой неделе Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну России против Украины.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Китай может сыграть некоторую роль в урегулировании конфликта, пишет Swissinfo. Боррель сказал, что речь не идет о роли посредника, "потому что Китай гораздо ближе к позиции России", но в целом он имеет "явное влияние" на Москву, сказал дипломат.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
Путин отказывается от прямого разговора с Зеленским. 3 марта президент Украины обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"
Роль посредников в урегулировании конфликта взяли на себя Макрон и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, которые проводят телефонные разговоры и встречи с Путиным и Зеленским.