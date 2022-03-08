Макрон и Шольц проведут переговоры с Си Цзиньпином о войне в Украине

Он сказал, что пока не видит никаких дипломатических прорывов в переговорах с Москвой, которые позволили бы положить конец войне в Украине.

Макрон сомневается, что "в ближайшие дни и недели" будет найдено реальное решение путем переговоров.

При этом он подчеркнул, что западные страны продолжат диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, "даже несмотря на то, что переговоры с ним сложны".

Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить свою позицию по украинскому вопросу, сообщил немецкий журнал Focus.

7 марта, как пишут западные СМИ, Китай укрепил позицию России. Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного торжественного заседания китайского парламента назвал Россию "самым важным стратегическим партнером Пекина" и подчеркнул, что дружба между двумя народами "нерушима", сообщило агентство Associated Press.

Ван И подчеркнул, что "независимо от того, насколько опасен международный ландшафт", Китай будет способствовать развитию "всестороннего китайско-российского партнерства в новую эпоху".

Агентство отметило, что правительство Си Цзиньпина отказалось критиковать российское вторжение в Украину, "но попыталось дистанцироваться от путинской войны, призывая к диалогу и уважению национального суверенитета".

Макрон считает, что "России не нравится быть изолированной", сославшись на результаты голосования Китая в Совбезе ООН. На прошлой неделе Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну России против Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Китай может сыграть некоторую роль в урегулировании конфликта, пишет Swissinfo. Боррель сказал, что речь не идет о роли посредника, "потому что Китай гораздо ближе к позиции России", но в целом он имеет "явное влияние" на Москву, сказал дипломат.