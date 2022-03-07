Нападение России на Украину. Израильский премьер встретился с Путиным и Шольцем и трижды поговорил по телефону с Зеленским

Утром 6 марта он сообщил в Twitter, что вернулся домой.
"Я отправился туда, чтобы помочь в диалоге между всеми сторонами, разумеется, с благословения и при поддержке всех игроков. Как всем известно, ситуация на местах нехорошая, человеческие страдания велики и могут стать намного большими, если события будут развиваться в нынешнем русле", – написал политик.
Беннет отметил, что не может рассказать подробности переговоров.
* * * * * * * * * * * .— Naftali Bennett * (@naftalibennett) March 6, 2022
* * , * * * * * . * * * * * .
* * * * * , * * * * * , * * * * * * * * , * * * * * * * * . >>
"Даже если шансы невелики, в момент, когда есть хотя бы малейший луч света, а у нас имеется доступ ко всем сторонам и возможности, я вижу наш моральный долг в том, чтобы предпринять все попытки. Пока горит свеча, мы обязаны приложить усилия. Может быть, еще возможно действовать", – написал он.
Политик также отметил, что в Украине проживает большая еврейская община и Израиль готовится к волне иммиграции из-за войны.
* * * * - * * , * * * * .— Naftali Bennett * (@naftalibennett) March 6, 2022
–
* * * * * * * .
* * * * * * * * * , * * * * * * .
* * * * , * * * * * * , * * * . >>
Беннет 5 марта встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что переговоры касаются Украины и заявление для СМИ после них не планируется.
Израильский "7 канал" сообщил, что визит Беннета в Москву был тайным, для него глава государства нарушил шаббат, руководствуясь заповедью сохранения жизни людей. Беннета сопровождал министр жилищного строительства Зеэв Элькин, который родился в Харькове. На переговорах с президентом России он выполнял функции переводчика.
Встреча продлилась около трех часов. Она, по данным The Times of Israel, была согласована с США, Германией и Францией, а Беннет находился "в постоянном диалоге с Украиной". Источники американского сайта Axios сообщили, что в администрации президента США не выразили никаких возражений против поездки, но высказали сомнения, что с помощью этой встречи можно как-то повлиять на ситуацию.
После встречи с Путиным Беннет полетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным канцелярии Шольца, встреча состоялась вечером 5 марта.
"В центре внимания полуторачасовой беседы были итоги переговоров премьер-министра с президентом России Путиным в Москве в субботу. Стороны договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу. Общей целью остается скорейшее прекращение войны в Украине. Мы будем работать над этим изо всех сил", – сказано в заявлении.
Zur Stunde trifft sich @Bundeskanzler Scholz mit dem israelischen Premierminister @naftalibennett in Berlin nach dessen Gesprächen mit Präsident @ZelenskyyUa und Präsident Putin. (BPA) pic.twitter.com/bDevHbmknW— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) March 5, 2022
По данным The Times of Israel, после встречи с Путиным 5 марта Беннет дважды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", – написал в Twitter Зеленский, не приведя никаких подробностей.
Прем'єр-міністр Ізраїлю @naftalibennett зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022
6 марта, как сообщило The Times of Israel, Беннет провел телефонные разговоры с Путиным, Шольцем и Макроном, а также как уточнила канцелярия премьер-министра Израиля в Twitter, третий разговор с Зеленским.
Prime Minister Naftali Bennett spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa a short while ago.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 6, 2022
This is the third conversation between the two leaders in the past day.
Никаких подробностей ни о встречах, и ни о телефонных разговорах стороны не сообщили.
Источник "13 канала", близкий к Беннету, рассказал, что Путин не показался израильскому премьеру "иррациональным или истеричным" (ранее СМИ писали, что в западных разведках ставят под сомнение психическую устойчивость российского лидера), и что президент РФ не заинтересован во временном прекращении огня или дополнительных гуманитарных коридорах.
Израильские СМИ утверждают, что Израиль выступил посредником в переговорах по просьбе Украины.
При этом, как отметило издание Ynet, в Офисе президента Украины с осторожно отнеслись к вероятности успеха Беннета в качестве посредника. "Мы не сможем оценить результаты посредничества Беннета, пока не услышим от премьер-министра Израиля или президента России высказываний о готовности к переговорам", – сказал изданию пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
6 марта в своем утреннем обращении Зеленский перечислил страны, которым он благодарен за поддержку. Среди них он упомянул Израиль. За три дня до этого в интервью иностранным СМИ президент Украины заявил, что не чувствует, что руководство Израиля "завернуто в украинский флаг". "Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят евреи-хасиды. И они все завернуты в желто-голубые флаги. Просто большое уважение этим людям, они молились... Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, это прозвучит оскорбительно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения. Но все проверяется вот такими острыми моментами в жизни, когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, но я не чувствую, что оно завернуто в наш флаг", – цитирует Зеленского "Укринформ".
Кроме Беннета, роль посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной взял на себя президент Франции. После вторжения российских войск в Украину он уже провел несколько разговоров с Путиным и Зеленским, последние состоялись 6 марта.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.