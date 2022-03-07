ГОРДОН
 
 
МИР

Нападение России на Украину. Израильский премьер встретился с Путиным и Шольцем и трижды поговорил по телефону с Зеленским

Беннет взял на себя роль посредника в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной
Беннет взял на себя роль посредника в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной
Фото: EPA

В прошедшие выходные премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел переговоры в РФ и Германии, которые касались войны России против Украины.

Утром 6 марта он сообщил в Twitter, что вернулся домой.

"Я отправился туда, чтобы помочь в диалоге между всеми сторонами, разумеется, с благословения и при поддержке всех игроков. Как всем известно, ситуация на местах нехорошая, человеческие страдания велики и могут стать намного большими, если события будут развиваться в нынешнем русле", – написал политик.

Беннет отметил, что не может рассказать подробности переговоров. 

"Даже если шансы невелики, в момент, когда есть хотя бы малейший луч света, а у нас имеется доступ ко всем сторонам и возможности, я вижу наш моральный долг в том, чтобы предпринять все попытки. Пока горит свеча, мы обязаны приложить усилия. Может быть, еще возможно действовать", – написал он. 

Политик также отметил, что в Украине проживает большая еврейская община и Израиль готовится к волне иммиграции из-за войны. 

Беннет 5 марта встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал ТАСС, что переговоры касаются Украины и заявление для СМИ после них не планируется. 

Израильский "7 канал" сообщил, что визит Беннета в Москву был тайным, для него глава государства нарушил шаббат, руководствуясь заповедью сохранения жизни людей. Беннета сопровождал министр жилищного строительства Зеэв Элькин, который родился в Харькове. На переговорах с президентом России он выполнял функции переводчика. 

Встреча продлилась около трех часов. Она, по данным The Times of Israel, была согласована с США, Германией и Францией, а Беннет находился "в постоянном диалоге с Украиной". Источники американского сайта Axios сообщили, что в администрации президента США не выразили никаких возражений против поездки, но высказали сомнения, что с помощью этой встречи можно как-то повлиять на ситуацию. 

После встречи с Путиным Беннет полетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным канцелярии Шольца, встреча состоялась вечером 5 марта.

"В центре внимания полуторачасовой беседы были итоги переговоров премьер-министра с президентом России Путиным в Москве в субботу. Стороны договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу. Общей целью остается скорейшее прекращение войны в Украине. Мы будем работать над этим изо всех сил", – сказано в заявлении. 

По данным The Times of Israel, после встречи с Путиным 5 марта Беннет дважды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", – написал в Twitter Зеленский, не приведя никаких подробностей. 

6 марта, как сообщило The Times of Israel, Беннет провел телефонные разговоры с Путиным, Шольцем и Макроном, а также как уточнила канцелярия премьер-министра Израиля в Twitter, третий разговор с Зеленским. 

Никаких подробностей ни о встречах, и ни о телефонных разговорах стороны не сообщили.  

Источник "13 канала", близкий к Беннету, рассказал, что Путин не показался израильскому премьеру "иррациональным или истеричным" (ранее СМИ писали, что в западных разведках ставят под сомнение психическую устойчивость российского лидера), и что президент РФ не заинтересован во временном прекращении огня или дополнительных гуманитарных коридорах. 

Израильские СМИ утверждают, что Израиль выступил посредником в переговорах по просьбе Украины. 

При этом, как отметило издание Ynet, в Офисе президента Украины с осторожно отнеслись к вероятности успеха Беннета в качестве посредника. "Мы не сможем оценить результаты посредничества Беннета, пока не услышим от премьер-министра Израиля или президента России высказываний о готовности к переговорам", – сказал изданию пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. 

6 марта в своем утреннем обращении Зеленский перечислил страны, которым он благодарен за поддержку. Среди них он упомянул Израиль. За три дня до этого в интервью иностранным СМИ президент Украины заявил, что не чувствует, что руководство Израиля "завернуто в украинский флаг". "Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят евреи-хасиды. И они все завернуты в желто-голубые флаги. Просто большое уважение этим людям, они молились... Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, это прозвучит оскорбительно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения. Но все проверяется вот такими острыми моментами в жизни, когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, но я не чувствую, что оно завернуто в наш флаг",  цитирует Зеленского "Укринформ"

Кроме Беннета, роль посредника в урегулировании конфликта между РФ и Украиной взял на себя президент Франции. После вторжения российских войск в Украину он уже провел несколько разговоров с Путиным и Зеленским, последние состоялись 6 марта

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Израиль, Дмитрий Песков, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Зеэв Элькин, Нафтали Беннет, Сергей Никифоров, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Неделя моды в Милане и Париже в цветах флага Украины: 12 фото
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Стивен Кинг и Линвуд Баркли отказались продлевать контракты с издательствами из России
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Rammstein заявила о поддержке Украины и назвала действия правительства России "ужасающей агрессией"
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
Французские люксовые бренды, среди которых Louis Vuitton, Hermes, Chanel и Cartier, закрывают свои магазины в России
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (52535)
2
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (49820)
3
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (23937)
4
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (16599)
5
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (12883)
6
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (10070)
7
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (9603)
8
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты (9065)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS