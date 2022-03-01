Китай готов прилагать усилия для прекращения войны в Украине дипломатическим путем – МИД Украины

Кулеба (на фото) проинформировал Ван И об обстрелах РФ гражданской инфраструктуры Украины и убийствах мирного населения Фото: EPA

Об этом Ван И сказал Кулебе в ходе телефонного разговора 1 марта, сообщил пресс-центр МИД Украины в Facebook.

"Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа, – говорится в сообщении. – Китайский министр подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений".

Отмечается, что Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения президента РФ Владимира Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о развитии вооруженной агрессии РФ против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры и убийствах мирного населения.

По словам Кулебы, лучшей гарантией безопасности граждан Китая, а также других иностранных граждан в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию, прежде всего, "варварские обстрелы мирных украинских городов".