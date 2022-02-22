Представитель МИД Китая на брифинге уклонялся от ответов на вопросы об оценке ситуации в Украине

В своих ответах Вэньбинь повторял, что "законные интересы безопасности любой страны следует уважать", и призвал все стороны "проявлять сдержанность".

Он подчеркнул, что Китай свяжется со всеми сторонами "по существу дела". На вопрос, как Китай относится к возможным санкциям против России в связи с признанием "ЛДНР", представитель китайского МИД заявил, что страны должны разрешать разногласия путем переговоров для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

При этом Вэньбинь отказался проводить параллели между Украиной и Тайванем, заявив, что "в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории".