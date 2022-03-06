"Возьмите себя в руки, работайте на тем, чтобы Путин остановился" – Верещук лидерам Китая, Турции и Индии

"Действия россиян разочаровывают. Ночью мы договорились о коридоре из Мариуполя. Сбор людей должен был происходить с 9.00 до 11 часов. Однако около 9.20 начался обстрел градами", – заявила Верещук.
Она сообщила, что по гуманитарному коридору из Мариуполя должны были вывезти иностранных студентов из Китая, Турции, Индии, Пакистана и других стран.
"Более 2 тыс. граждан иностранных государств сегодня страдают от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими гражданами, жителями города. Они вместе с украинцами так и не смогли получить шанс выжить. Мы пытаемся помочь китайским студентами, обеспечить коридор из Сум, которые, по словам посла, как воробьи боятся за свою жизнь. Мы не различаем гражданство, мы помогаем всем. Нам больно за жизни всех, кто попал в беду. Почему же сегодня вы, лидеры современного цивилизованного мира, смотрите, как убивают ваших граждан, и не можете объединиться, чтобы указать [президенту РФ Владимиру] Путину, что так нельзя", – заявила Верещук.
Она обратилась к лидерам государств, чьи студенты не могут покинуть зону боевых действий.
"Господа [Реджеп] Эрдоган, Си Цзиньпин и все остальные, весь цивилизованный мир должен сказать четкое "нет" агрессии Путина, которая убивает и вас, уважаемые граждане мира. Мы должны вместе сказать "да" гуманитарным коридорам, так как это необходимо, чтобы спасти жизнь ваших граждан. И давайте сделаем все, чтобы с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработали. Не только на мариупольском направлении, не только потому, что вы хотите спасти своих граждан. Еще раз обращаюсь ко всем лидерам, которые считают что их страны сильные, а они – политики с большой буквы: возьмите себя в руки, работайте на тем, чтобы Путин остановился. Остановить его можем только мы вместе. Как только мы это поймем, война остановится", – сказала Верещук.
Утром 6 марта заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей. Также в город направляется гуманитарный груз из Днепра и Запорожья. Отправка людей была запланирована на 12 часов. Однако эвакуационная колонна не смогла уехать за пределы Мариуполя Донецкой области из-за обстрелов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.