"Возьмите себя в руки, работайте на тем, чтобы Путин остановился" – Верещук лидерам Китая, Турции и Индии

"Действия россиян разочаровывают. Ночью мы договорились о коридоре из Мариуполя. Сбор людей должен был происходить с 9.00 до 11 часов. Однако около 9.20 начался обстрел градами", – заявила Верещук.

Она сообщила, что по гуманитарному коридору из Мариуполя должны были вывезти иностранных студентов из Китая, Турции, Индии, Пакистана и других стран.

"Более 2 тыс. граждан иностранных государств сегодня страдают от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими гражданами, жителями города. Они вместе с украинцами так и не смогли получить шанс выжить. Мы пытаемся помочь китайским студентами, обеспечить коридор из Сум, которые, по словам посла, как воробьи боятся за свою жизнь. Мы не различаем гражданство, мы помогаем всем. Нам больно за жизни всех, кто попал в беду. Почему же сегодня вы, лидеры современного цивилизованного мира, смотрите, как убивают ваших граждан, и не можете объединиться, чтобы указать [президенту РФ Владимиру] Путину, что так нельзя", – заявила Верещук.

Она обратилась к лидерам государств, чьи студенты не могут покинуть зону боевых действий.

"Господа [Реджеп] Эрдоган, Си Цзиньпин и все остальные, весь цивилизованный мир должен сказать четкое "нет" агрессии Путина, которая убивает и вас, уважаемые граждане мира. Мы должны вместе сказать "да" гуманитарным коридорам, так как это необходимо, чтобы спасти жизнь ваших граждан. И давайте сделаем все, чтобы с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработали. Не только на мариупольском направлении, не только потому, что вы хотите спасти своих граждан. Еще раз обращаюсь ко всем лидерам, которые считают что их страны сильные, а они – политики с большой буквы: возьмите себя в руки, работайте на тем, чтобы Путин остановился. Остановить его можем только мы вместе. Как только мы это поймем, война остановится", – сказала Верещук.