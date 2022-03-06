Украина требует, чтобы Россию и Беларусь исключили из МВФ и всех организаций Всемирного банка

По словам Шмыгаля, Россия и Беларусь нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну Фото: depositphotos.com

Шмыгаль подчеркнул, что эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия, как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – отметил премьер.

Он также обратился к странам "Большой семерки" для подготовки и реализации процедуры приостановки операций МВФ и группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.