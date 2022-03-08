Adidas, Puma и Nike временно закрыли все свои магазины в России

Также прекратит работу официальный российский онлайн-магазин Adidas.

При этом компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в РФ.

В заявлении Adidas сказано, что у сотрудников компании "разбито сердце" из-за ситуации в Украине и они высказывают ей свою поддержку.

Компания решила выделить €1 млн беженцам и детям из Украины и передать одежду нуждающимся в Украину и соседние страны (Польшу, Молдову и Венгрию), куда бегут переселенцы из Украины.

Перед этим Adidas заморозила сотрудничество с Российским футбольным союзом, сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление компании. Немецкий бренд был официальным техническим партнером РФС и предоставлял экипировку с 2008 года, напомнило издание Forbes.

5 марта о решении приостановить работу всех своих магазинов в России сообщила другая немецкая компания, специализирующаяся на спортивных товарах, – Puma.

Sports company PUMA has decided to suspend operations of all its stores in Russia. pic.twitter.com/1agBHO6uzX — PUMA SE (@PUMAGroup) March 5, 2022

За два дня до этого, 3 марта, о временном закрытии всех магазинов в России заявила еще одна спортивная компания – американская Nike, сообщило агентство Reuters.

После ввода российских войск в Украину и наложения на Россию санкций многие компании заявили об уходе с российского рынка, их список ведет американский телеканал CNN. РФ уже покинули люксовые бренды одежды и аксессуаров Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Prada и Burberry, а также бренды из сегмента масс-маркет – H&M, Mango, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и другие.