Adidas, Puma и Nike временно закрыли все свои магазины в России

Также прекратит работу официальный российский онлайн-магазин Adidas.
При этом компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в РФ.
В заявлении Adidas сказано, что у сотрудников компании "разбито сердце" из-за ситуации в Украине и они высказывают ей свою поддержку.
Компания решила выделить €1 млн беженцам и детям из Украины и передать одежду нуждающимся в Украину и соседние страны (Польшу, Молдову и Венгрию), куда бегут переселенцы из Украины.
Перед этим Adidas заморозила сотрудничество с Российским футбольным союзом, сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление компании. Немецкий бренд был официальным техническим партнером РФС и предоставлял экипировку с 2008 года, напомнило издание Forbes.
5 марта о решении приостановить работу всех своих магазинов в России сообщила другая немецкая компания, специализирующаяся на спортивных товарах, – Puma.
Sports company PUMA has decided to suspend operations of all its stores in Russia. pic.twitter.com/1agBHO6uzX— PUMA SE (@PUMAGroup) March 5, 2022
За два дня до этого, 3 марта, о временном закрытии всех магазинов в России заявила еще одна спортивная компания – американская Nike, сообщило агентство Reuters.
После ввода российских войск в Украину и наложения на Россию санкций многие компании заявили об уходе с российского рынка, их список ведет американский телеканал CNN. РФ уже покинули люксовые бренды одежды и аксессуаров Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès, Prada и Burberry, а также бренды из сегмента масс-маркет – H&M, Mango, Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и другие.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.