Об уходе из России объявили более 250 иностранных компаний. Пока остаются Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs

Среди полностью ушедших, приостановивших или ограничивших свою работу в РФ такие гиганты, как Apple, Adobe, Amazon, Boeing, Chanel, Danone, Disney, Dell, eBay, HP, IKEA, Mercedes-Benz, Meta (владелец Facebook и Instagram), Nintendo, Nokia, Puma, Shell, Twitter, YouTube и множество других.
Полный перечень всех компаний можно скачать по ссылке.
Однако ряд крупных компаний пока остаются в России. Среди них Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.
Основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд в колонке для Fortune сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980-х годах. При этом в интервью CNBC он выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать РФ.
После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Их перечень опубликовало издание The Page.
Платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России, Webmoney – о запрете трансакций. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.
Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.