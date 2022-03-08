ГОРДОН
 
 
МИР

Об уходе из России объявили более 250 иностранных компаний. Пока остаются Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs

Ряд крупных компаний Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle пока остаются в РФ
Ряд крупных компаний – Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle – пока остаются в РФ
Фото: depositphotos.com

После начала войны в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Соответствующие подсчеты опубликовал Институт руководителей высшего звена Йельского университета.

Среди полностью ушедших, приостановивших или ограничивших свою работу в РФ такие гиганты, как Apple, Adobe, Amazon, Boeing, Chanel, Danone, Disney, Dell, eBay, HP, IKEA, Mercedes-Benz, Meta (владелец Facebook и Instagram), Nintendo, Nokia, Puma, Shell, Twitter, YouTube и множество других.

Полный перечень всех компаний можно скачать по ссылке.

Однако ряд крупных компаний пока остаются в России. Среди них Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.

Основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд в колонке для Fortune сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980-х годах. При этом в интервью CNBC он выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать РФ.

Контекст:

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Их перечень опубликовало издание The Page.

Платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России, Webmoney – о запрете трансакций. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.

Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Apple, Twitter, Adobe, Boeing, война России против Украины, IKEA, Amazon, Dell, Disney, Mercedes, Puma, Chanel, eBay, Nintendo, Meta
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем это наш дом!
Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"Детям Украины сейчас нужен мир". Экс-участница Spice Girls высказалась в поддержку украинских детей, пострадавших от российских оккупантов
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
"По-видимому, деньги важнее, чем жизни людей". Узерли возмутила сеть свежими фото для российского журнала
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Это самое большое оружие против этого ада". Гвоздева, дом которой разрушили оккупанты, сделала заявление
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
Голливудская звезда Наоми Уоттс поддержала Украину
Шоумен Остапчук вступил в ряды территориальной обороны
Шоумен Остапчук вступил в ряды территориальной обороны
Андре Тан сообщил, что его компания во время войны РФ против Украины будет шить бронежилеты
Андре Тан сообщил, что его компания во время войны РФ против Украины будет шить бронежилеты
Мазур: Путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей
Мазур: Путинские изверги на глазах у всего мира сознательно уничтожают наши мирные дома, детские сады, больницы, убивают наших детей
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии СМИ
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ
Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ
Звезда Playboy Астафьева отправилась на кухню помогать готовить для ВСУ
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову СМИ
Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову – СМИ
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
"Вы победите". Мать Илона Маска записала видеообращение, в котором восхитилась храбростью украинского народа
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища, стало вирусным и растрогало мировых звезд
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Суд в Украине разрешил задержать российского исполнителя Газманова, его объявят в розыск – Венедиктова (27562)
2
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (19417)
3
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (16236)
4
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (16127)
5
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (14809)
6
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве (14584)
7
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (11556)
8
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (9689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS