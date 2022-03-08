Об уходе из России объявили более 250 иностранных компаний. Пока остаются Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs

Ряд крупных компаний – Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle – пока остаются в РФ Фото: depositphotos.com

Среди полностью ушедших, приостановивших или ограничивших свою работу в РФ такие гиганты, как Apple, Adobe, Amazon, Boeing, Chanel, Danone, Disney, Dell, eBay, HP, IKEA, Mercedes-Benz, Meta (владелец Facebook и Instagram), Nintendo, Nokia, Puma, Shell, Twitter, YouTube и множество других.

Полный перечень всех компаний можно скачать по ссылке.

Однако ряд крупных компаний пока остаются в России. Среди них Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.

Основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд в колонке для Fortune сравнил уход иностранного бизнеса из России с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980-х годах. При этом в интервью CNBC он выразил разочарование действиями тех компаний, которые решили не покидать РФ.