В регионы, пострадавшие от оккупантов, направляют сотни тонн гуманитарной помощи – Офис президента

Волонтеры со всей Украины везут предметы первой необходимости и лекарства в наиболее пострадавшие области Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Николаевская область уже получила и передала людям более 200 тонн гумпомощи. В Луганскую область поступило 300 тонн грузов.

"Волонтеры со всей Украины везут предметы первой необходимости и лекарства. Сегодня продукты питания переданы жителям Лисичанска и Попасной. В дороге – грузы из Франковщины и Черновицкой области", – отметил Кирилл Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что в пострадавшие районы направляются еще 400 тонн гуманитарной помощи (продукты питания, вода, одежда и т.д.) из Тернопольской области.

Грузы доставляются как автотранспортом, так и по железной дороге. После разгрузки поезда также используют для эвакуации людей в западные регионы Украины.