За четверо суток в Украину ввезли более 18 тыс. тонн гуманитарной помощи – Минсоцполитики

"Основные позиции гуманитарной помощи, которые поступают в Украину, – это продукты питания, одежда, средства личной гигиены, медикаменты и медицинское оборудование, другие товары, необходимые для удовлетворения жизненных потребностей людей, вынужденно сменивших место жительства, пострадавших от военных действий, а также тех, кто присоединился к территориальной обороне. Основные объемы гуманитарной помощи поступают через Львовскую, Закарпатскую, Волынскую таможни. Также поступают грузы через Одесскую, Черновицкую, Черкасскую таможни", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что сейчас при ввозе на территорию Украины гуманитарной помощи не нужно получать отдельное решение о признании груза гуманитарной помощью, получатель не обязательно должен быть включен в Единый реестр получателей гуманитарной помощи, пропуск происходит без мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенная и пограничная службы обеспечивают безотлагательный пропуск гуманитарной помощи через государственную границу Украины.