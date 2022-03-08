Резников: Подтверждены данные о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах

"Эти данные точно не полные. Ведь враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия, ракеты", – подчеркнул Резников.

По его данным, за 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов.



"Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, по которым пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали пропустить. Они убивают тех, кто пытается спасти от ранения или голода заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины", – сказал министр.

Он призвал людей всего мира не бояться Кремля и помочь Украине бороться с российским тираном.

Украинские власти сообщали 28 февраля, что погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

С тех пор официальные данные о погибших украинцах не обновлялись. Известно только, что среди погибших в Украине – 38 детей.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранены 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. Так, в эту статистику не включены пострадавшие в Волновахе.