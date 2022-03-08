Резников: Подтверждены данные о более чем 400 убитых и более чем 800 раненых мирных гражданах

"Эти данные точно не полные. Ведь враг устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тыс. украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия, ракеты", – подчеркнул Резников.
По его данным, за 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов.
"Российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, по которым пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали пропустить. Они убивают тех, кто пытается спасти от ранения или голода заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины", – сказал министр.
Он призвал людей всего мира не бояться Кремля и помочь Украине бороться с российским тираном.
Украинские власти сообщали 28 февраля, что погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
С тех пор официальные данные о погибших украинцах не обновлялись. Известно только, что среди погибших в Украине – 38 детей.
7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранены 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. Так, в эту статистику не включены пострадавшие в Волновахе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 12 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.