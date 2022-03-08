Резников – жителям всего мира: Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они привлекут войну в ваш дом

"Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили, что "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты улетают на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши", – сказал министр.

Он подчеркнул, что "Кремлю абсолютно плевать на попытки разговаривать" – не повлияли никакие предупреждения, попытки диалога или "обеспокоенность".

Резников отметил, что российские солдаты ведут себя, "как террористы и трусы": разрушают школы, больницы и дома, убивают мирных жителей, обстреливают гуманитарные коридоры.

"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они скрылись", – сказал он.

Министр обратил внимание, что сегодня около 10 тыс. студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов, более 2 тыс. из них уже взяты в заложники российскими солдатами.

"Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным. Не получится. Зло не действует избирательно", – сказал Резников.

По его информации, оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Британии в городке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – также гражданина Британии. Журналист, гражданин Швейцарии был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области.

"Сегодня я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тыс. русских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся шесть лет. Еще пару дней и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане... Не бойтесь! Как не боятся наши молодые ребята, останавливающие врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет с ПЗРК", – призвал Резников.

По его словам, сегодня у Европы "есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями", но для этого необходимо, чтобы Украина устояла, а ей нужна помощь – закрытое небо и оружие.

"Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решения... Кремль может зажечь новые костры", – предупредил Резников.

Он напомнил, что каждый день войны – это десятки смертей мирных людей, и призвал всех показать, что свободный мир "не боится одного тирана, скрывающегося в бункере".