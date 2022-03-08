Резников – жителям всего мира: Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они привлекут войну в ваш дом

"Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили, что "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты улетают на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши", – сказал министр.
Он подчеркнул, что "Кремлю абсолютно плевать на попытки разговаривать" – не повлияли никакие предупреждения, попытки диалога или "обеспокоенность".
Резников отметил, что российские солдаты ведут себя, "как террористы и трусы": разрушают школы, больницы и дома, убивают мирных жителей, обстреливают гуманитарные коридоры.
"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они скрылись", – сказал он.
Министр обратил внимание, что сегодня около 10 тыс. студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов, более 2 тыс. из них уже взяты в заложники российскими солдатами.
"Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным. Не получится. Зло не действует избирательно", – сказал Резников.
По его информации, оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Британии в городке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – также гражданина Британии. Журналист, гражданин Швейцарии был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области.
"Сегодня я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тыс. русских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся шесть лет. Еще пару дней и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане... Не бойтесь! Как не боятся наши молодые ребята, останавливающие врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет с ПЗРК", – призвал Резников.
По его словам, сегодня у Европы "есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями", но для этого необходимо, чтобы Украина устояла, а ей нужна помощь – закрытое небо и оружие.
"Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решения... Кремль может зажечь новые костры", – предупредил Резников.
Он напомнил, что каждый день войны – это десятки смертей мирных людей, и призвал всех показать, что свободный мир "не боится одного тирана, скрывающегося в бункере".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 12 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.