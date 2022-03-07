Миссия ОБСЕ покидает Украину. Накануне в Мариуполе оккупанты обстреляли офис СММ

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа – глава миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", – заявили в СММ.

Миссия продолжает эвакуацию украинских сотрудников СММ, которые раньше располагались в Краматорске (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).

"Перемещение ранее располагавшихся в Мариуполе сотрудников откладывается по соображениям безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов миссии", – говорится в сообщении.

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.