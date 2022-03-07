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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Миссия ОБСЕ покидает Украину. Накануне в Мариуполе оккупанты обстреляли офис СММ

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Миссия ОБСЕ покидает Украину
Миссия ОБСЕ покидает Украину
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ покидает Украины, сообщается на сайте организации 6 марта.

"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа – глава миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", – заявили в СММ.

Миссия продолжает эвакуацию украинских сотрудников СММ, которые раньше располагались в Краматорске (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).

"Перемещение ранее располагавшихся в Мариуполе сотрудников откладывается по соображениям безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов миссии", – говорится в сообщении.

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Харьков, Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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