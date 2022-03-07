Российские оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста под Николаевом

Журналист рассказал, что 6 марта направлялся на личном бронированном автомобиле в сторону Николаева, однако возле Водяно-Лорино попал под обстрел российских оккупантов "с близкой дистанции". После этого Брике остановился на обочине. Российские военные обыскали его и забрали паспорт, €3 тыс. наличными, личные вещи, каску, отснятый материал и ноутбук. Затем его отпустили.

Брике подчеркнул, что на его автомобиле были таблички с надписью "Пресса".

Журналист направился в Кропивницкий. На блокпосту его встретили украинские полицейские и отвезли в больницу. Брике диагностировали ранения лица и предплечья. На следующий день, после обработки и перевязки ран, репортер покинул больницу со своими коллегами.