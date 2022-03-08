Россия угрожает миру еще одной ядерной катастрофой – гендиректор ДТЭК

Максим Тимченко: Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает еще одной катастрофой еще большего масштаба Фото: rbc.ua

"Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает еще одной катастрофой еще большего масштаба", – сказал Тимченко.

По его словам, сейчас на карту поставлено очень многое, чтобы полагаться только на удачу. Он призвал цивилизованный мир немедленно ввести над украинскими АЭС бесполетную зону, чтобы уберечь мир от техногенной катастрофы.