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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия угрожает миру еще одной ядерной катастрофой – гендиректор ДТЭК

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Максим Тимченко: Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает еще одной катастрофой еще большего масштаба
Максим Тимченко: Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает еще одной катастрофой еще большего масштаба
Фото: rbc.ua

Россия угрожает миру новой техногенной катастрофой глобального масштаба, захватив войсками Чернобыльскую и Запорожскую атомные станции. Об этом в комментарии агентству Bloomberg заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает еще одной катастрофой еще большего масштаба", – сказал Тимченко.

По его словам, сейчас на карту поставлено очень многое, чтобы полагаться только на удачу. Он призвал цивилизованный мир немедленно ввести над украинскими АЭС бесполетную зону, чтобы уберечь мир от техногенной катастрофы.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

6 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Теги: Россия, Чернобыльская АЭС, ДТЭК, АЭС, Запорожская АЭС, ЧАЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Максим Тимченко
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