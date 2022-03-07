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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захватившие Чернобыльскую АЭС оккупанты распространяют радиоактивное загрязнение за пределы зоны – Денисова

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Денисова сообщила, что на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха
Денисова сообщила, что на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Российские оккупанты на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения нарушают требования радиационной безопасности. Об этом 7 марта в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", – говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнула, что в связи с пребыванием на ЧАЭС оккупантов контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов атомной электростанции и на территории зоны отчуждения невозможен.

Денисова также сообщила, что 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха.

"Отсутствие надлежащего контроля над функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом", – отметила она.

Омбудсмен призвала международные правозащитные организации усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/497894081691869

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую  АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

6 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Теги: Россия, Украина, оккупация, АЭС, вторжение, российская агрессия, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, российские оккупанты
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