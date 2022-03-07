Захватившие Чернобыльскую АЭС оккупанты распространяют радиоактивное загрязнение за пределы зоны – Денисова

Денисова сообщила, что на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", – говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнула, что в связи с пребыванием на ЧАЭС оккупантов контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов атомной электростанции и на территории зоны отчуждения невозможен.

Денисова также сообщила, что 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха.

"Отсутствие надлежащего контроля над функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом", – отметила она.

Омбудсмен призвала международные правозащитные организации усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.