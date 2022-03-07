Захватившие Чернобыльскую АЭС оккупанты распространяют радиоактивное загрязнение за пределы зоны – Денисова

"Осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы. Это приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны", – говорится в сообщении.
Омбудсмен подчеркнула, что в связи с пребыванием на ЧАЭС оккупантов контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов атомной электростанции и на территории зоны отчуждения невозможен.
Денисова также сообщила, что 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха.
"Отсутствие надлежащего контроля над функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом", – отметила она.
Омбудсмен призвала международные правозащитные организации усилить давление на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
6 марта руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работает под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.