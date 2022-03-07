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Сотни жителей Энергодара пришли проститься с погибшими защитниками Запорожской АЭС

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Энергодарцы пришли почтить память погибших защитников
Энергодарцы пришли почтить память погибших защитников
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Tekegram

В городе Энергодар Запорожской области сотни людей пришли почтить память героев, погибших при защите Запорожской АЭС от оккупантов. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Энергодар прощается с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым, защищавшими Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным Орловым фото, на прощание пришли сотни жителей города.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска". 

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.

По данным МВД, россияне контролируют периметр ЗАЭС, управление станцией – под контролем Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, погибшие, прощание
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