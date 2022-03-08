С начала вторжения РФ в Украину погиб 41 ребенок, 76 ранены – Денисова

По ее словам, только в Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, пять заведений высшего образования, детские интернаты.

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций! Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!" – призвала Денисова.