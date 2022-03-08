Генпрокуратура Германии расследует предполагаемые военные преступления России – Spiegel

Собеседники немецкого издания рассказали, что генпрокурор ФРГ Питер Франк начал действовать после появлении информации об использовании российскими оккупантами в Украине кассетных бомб, а также получения фото из Украины, в том числе с разрушенными жилыми кварталами.

Прокуратура также изучает сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе по ядерным объектам и ТЭЦ, и "списки целей", которые имеют в Украине российские или чеченские подразделения. В этом списке якобы целью "номер один" указан президент Украины Владимир Зеленский.

По данным Spiegel, пока генпрокуратура ФРГ проходит так называемую структурную процедуру, когда собираются все возможные сведения и улики, чтобы позже "принять меры против отдельных преступников".

Издание отмечает, что Международный уголовный кодекс позволяет федеральному прокурору Германии реагировать на военные преступления и преступления против человечности "во всем мире". Подобную работу в ФРГ ведут в отношении событий в Сирии.