Генпрокуратура Германии расследует предполагаемые военные преступления России – Spiegel

Собеседники немецкого издания рассказали, что генпрокурор ФРГ Питер Франк начал действовать после появлении информации об использовании российскими оккупантами в Украине кассетных бомб, а также получения фото из Украины, в том числе с разрушенными жилыми кварталами.
Прокуратура также изучает сообщения об ударах по гражданской инфраструктуре, в том числе по ядерным объектам и ТЭЦ, и "списки целей", которые имеют в Украине российские или чеченские подразделения. В этом списке якобы целью "номер один" указан президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Spiegel, пока генпрокуратура ФРГ проходит так называемую структурную процедуру, когда собираются все возможные сведения и улики, чтобы позже "принять меры против отдельных преступников".
Издание отмечает, что Международный уголовный кодекс позволяет федеральному прокурору Германии реагировать на военные преступления и преступления против человечности "во всем мире". Подобную работу в ФРГ ведут в отношении событий в Сирии.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.