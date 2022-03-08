  "Ты долбо...б. Тебе пора валить". "Пающие трусы" обратились к оккупантам и показали, как выглядят украинские города после нападения РФ

"Ты долбо...б. Тебе пора валить", – обращаются к оккупантам участницы группы.

Клип смонтирован из кадров документальной видеохроники, на которых запечатлены взятые в плен российские оккупанты, разрушенные после бомбардировок и ракетных ударов мирные украинские города, беженцы, покидающие свои дома.

В конце ролика показано обращение украинских женщин-военных к российским оккупантам, в котором они объявили, что будут отстреливать тех за каждый разрушенный дом и каждого убитого ребенка.

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Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару и курс продолжает падать. В частности, 7 марта он обвалился по отношению к доллару и евро еще более чем на 20% – до 150 руб., к евро – до 164,5 руб.

7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum теперь РФ – самая подсанкционная страна в мире.

С 22 февраля (на следующий день после признания Россией "ДНР" и "ЛНР") против РФ ввели 2778 санкций. Преимущественно это персональные ограничения против физических лиц (2427), против организаций было введено 343 санкции. Больше всего санкций ввела Швейцария – 568. За ней следует Евросоюз (518), Франция (512), Канада (454), Австралия (413), США (243), Великобритания (35).

Суммарно с начала российской агрессии против Украины в 2014 году против РФ ввели 5532 санкции. Больше всего от США – 1194.