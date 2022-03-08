  "Позора с себя вы уже не смоете, но можно сохранить жизни". Лидер "Несчастного случая" Кортнев призвал руководство РФ остановить войну против Украины

"Мы категорически осуждаем военную агрессию Российской Федерации в отношении Украины. Мы совершенно убеждены, что все фразы о том, что Россия таким способом восстанавливает некую историческую справедливость и защищает братьев-славян от фашистов, являются лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые приведут к очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам в нашей стране", – заявил он.

Кортнев подчеркнул, что власти России постоянно обманывают граждан страны, как это было накануне аннексии Крыма, когда руководство страны-агрессора сперва убеждало, что это не входит в их планы, а затем вторглось на украинскую территорию.

"Потом изощренно врали, что не будут вторгаться в Украину. И даже мерзко подхихикивали: "Ну где же наше вторжение? Саечку за испуг, господа паникеры!". А сами просто выжидали, когда закончится Олимпиада. И вот теперь, пожалуйста. Происходит чудовищная, невообразимая вещь в ХХI веке, в центре Европы, в цивилизованном мире. Впрочем, между Россией и цивилизованным миром отныне возводится глухая и непреодолимая стена на долгие годы, – отметил он. – Мы призываем всех, кто развязал эту войну, которую вы, господа, называете "специальной операцией", остановитесь! Задумайтесь! Попробуйте сесть за стол переговоров, если в вас осталось что-то человеческое. Позора с себя вы уже не смоете, не надейтесь, но можно сохранить человеческие жизни. Остановитесь!"

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