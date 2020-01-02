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Музыкант Кортнев назвал главным событием десятилетия для России разрыв с Украиной

Российский музыкант Алексей Кортнев считает, что разрыв Украины и РФ – самая мучительная и обсуждаемая тема.

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Кортнев считает, что разрыв с Украиной "затмевает" Олимпиаду в Сочи
Кортнев считает, что разрыв с Украиной "затмевает" Олимпиаду в Сочи
Фото: alekseikortnev / Instagram

Разрыв с Украиной был для России главным событием последних 10 лет. Такое мнение лидер группы "Несчастный случай", российский музыкант Алексей Кортнев выразил в предновогоднем интервью телеканалу "Настоящее время".

"Думаю, главным событием прошедших 10 лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная. Но думаю, что она затмевает все остальное – и допинговый скандал, и сочинскую Олимпиаду, и прочее", – сказал он.

Музыкант считает, что это "и репутационный, и экономический, и политический удар", который Россия будет ощущать "еще долгие десятилетия, скорее всего".

Отношения Киева и Москвы испортились после незаконной аннексии Россией Крыма весной 2014 года и начала сразу после этого боевых действий на Донбассе при поддержке российской армии. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на представленные Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, Олимпиада в Сочи, Алексей Кортнев, аннексия, допинг, война в Украине, война на Донбассе, музыкант
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