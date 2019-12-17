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Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут о боксе

Победитель в номинации "лучший боксер десятилетия" по версии Американской ассоциации журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), будет объявлен 17 января.

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Кличко завершил карьеру в 2017 году
Кличко завершил карьеру в 2017 году
Фото: EPA

Бывший украинский боксер Владимир Кличко номинирован Американской ассоциацией журналистов, которые пишут о боксе (BWAA), на звание лучшего боксера десятилетия, сообщает официальный сайт организации.

Кроме Кличко на награду претендуют еще четыре боксера: американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, а также мексиканец Сауль Альварес и филиппинец Мэнни Пакьяо.

Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.

Победитель в номинации будет объявлен 17 января следующего года.

Владимир Кличко первый бой на профессиональном ринге провел в 1996 году, а последний – в 2017-м. За это время украинец провел 69 боев, одержал победу в 64 из них и потерпел пять поражений. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Теги: Владимир Кличко, бокс, Украина, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Андре Уорд, Сауль Альварес
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