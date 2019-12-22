Украинская лента "Племя" вошла в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone

Фильм "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого был "самым инновационным использованием сенсорной депривации за десятилетие", пишет журнал Rolling Stone.

Премьера фильма состоялась в 2014 году Фото: Олександр Жосан / YouTube

Фильм "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого вошел в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone. Рейтинг был опубликован 18 декабря.

Авторы пишут, что лента была "самым инновационным использованием сенсорной депривации за десятилетие".

"Племя" – социальная драма, действие которой происходит в интернате для людей с недостатками слуха, куда попадает главный герой. Лента полностью снята на языке жестов без субтитров или закадрового текста.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году. Лента получила три награды в Каннах – гран-при Nespresso, премию "Откровение" и грант от фонда Gan.