"Мы закроем его сами". Данилов призвал НАТО дать оружие, если Альянс не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной

Он поблагодарил международных партнеров за инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины, но сейчас страна нуждается в максимально быстрой и практической помощи по защите украинского неба, а именно в передаче боевой авиации и средств ПВО.

"От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей. Или невинно убитые, как ангелы, своими крыльями закроют наше небо! Но как тогда будет чувствовать себя весь мир? Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами. Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", – отметил Данилов.