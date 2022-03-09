Оккупанты сорвали эвакуацию жителей Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом

"Оккупанты срывают эвакуацию. 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезда колонне. Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта", – говорится в сообщении.
Через час в горсовете сообщили, что эвакуация жителей Бучи и Гостомеля сорвана.
"Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными. Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев", – указано в сообщении.
Утром горсовет отмечал в Facebook, что автобусами планируется эвакуация только женщин и детей.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила утром 9 марта, что Россия согласовала гуманитарные коридоры с 9.00 до 21.00 на ряде направлений, в частности из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев. Планировалось, что маршрут пройдет через Стоянку и Белогородку.
Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.
Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.
Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.
Первая полноценная эвакуация успешно прошла 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности 1,1 тыс. иностранных студентов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.