Оккупанты сорвали эвакуацию жителей Бучи и Гостомеля. Российские военные заблокировали 50 автобусов с людьми под Киевом

Российские оккупанты заблокировали автобусы с женщинами и детьми в Стоянке, сообщили в Бучанском горсовете Фото: Олексій Кулеба / Facebook

"Оккупанты срывают эвакуацию. 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезда колонне. Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта", – говорится в сообщении.

Через час в горсовете сообщили, что эвакуация жителей Бучи и Гостомеля сорвана.

"Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными. Из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг совершили водители и перевозят жителей в Киев", – указано в сообщении.

Утром горсовет отмечал в Facebook, что автобусами планируется эвакуация только женщин и детей.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила утром 9 марта, что Россия согласовала гуманитарные коридоры с 9.00 до 21.00 на ряде направлений, в частности из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля в Киев. Планировалось, что маршрут пройдет через Стоянку и Белогородку.

Отдельно Верещук обратилась к представителям РФ с требованием выполнить взятые на себя обязательства по прекращению огня.

Гуманитарные коридоры по Украине пытаются организовать уже несколько дней, но Россия регулярно нарушает режим прекращения огня. В частности, оккупанты дважды срывали эвакуацию граждан из Мариуполя Донецкой области.

Жителей города Ирпень Киевской области пришлось эвакуировать под вражеским обстрелом. Из города вывезли 200 человек, однако в результате атак оккупантов были и погибшие.

Первая полноценная эвакуация успешно прошла 8 марта в Сумах. Оттуда в Полтаву вывезли 5 тыс. человек, в частности 1,1 тыс. иностранных студентов.