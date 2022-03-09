Во время эвакуации людей из Демидова Киевской области оккупанты открыли огонь, погиб полицейский

По данным Нацполиции, из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети Фото: ЕРА

"Сегодня, 9 марта, во время очередной эвакуации людей с территории боевых действий оккупанты открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей", – говорится в сообщении.

Один полицейский погиб на месте, еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены, их доставили в больницу.

"Героически погиб полицейский Киевской области старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать свою Родину и спасать людей!" – заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.