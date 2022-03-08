Зеленский объяснил, почему отказался от предложения эвакуации после возникновения угрозы для его жизни

Зеленский: Было много информации о том, что были посланы специальные группы, чтобы убить меня и мою семью Фото: president.gov.ua

На вопрос телеведущего, предлагали ли союзники Зеленскому эвакуировать его с семьей из Украины после начала полномасштабного вторжения России, президент ответил утвердительно.

"Да, мне предлагали, потому что было много информации о том, что были посланы специальные группы, чтобы убить меня и мою семью", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что отказался от предложения союзников.

"Я сказал "нет", потому что как я могу это сделать? Я – гражданин своей страны, я – избранный этими людьми президент", – подчеркнул Зеленский.

На вопрос телеведущего, планирует ли президент стоять до конца и что это значит для него, тот ответил, что хотел бы, чтобы для Украины все закончилось "как в американских фильмах – хеппи-эндом".