Зеленский награжден медалью Свободы Рональда Рейгана

Награду послу Украины в США Оксане Маркаровой передал руководитель Фонда президента Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Он заявил, что награда "отмечает лидерство главы Украинского государства и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь".

"Прежде всего мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не так могущественно, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это оружие, которого наши противники в современном мире не имеют", – процитировал Райан Рейгана.

Награду "медаль Свободы" учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают за "значительный и устойчивый вклад в развитие свободы в мире".