"Для защиты государства". Зеленский отзывает украинских миротворцев из всех миссий, в которых они участвуют

На сайте президента указ пока не опубликован Фото: ЕРА

"Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии", – написал он.

Сибига продемонстрировал подписанный указ президента. Даты и номера на документе нет.

"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в указе.

На сайте президента документ пока не опубликован.

Миротворцы из Украины действуют под эгидой ООН в Косово (40 человек), Конго (13 человек) и Кот-д’Ивуаре (56 человек), пишет "Европейская правда".