Данилов – российским оккупантам: Вы нигде не скроетесь – ни на виллах в Майями, ни в бункере на Урале. Мы найдем и придем за вами

"Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима. Никогда не воюйте с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий нечеловеческие испытания, перемолов не одну империю, и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас!" – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что украинцы не простят российским оккупантам убийства детей, женщин и пожилых людей.

"Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем или как за [офицером СС Адольфом] Эйхманом, или как за [террористом Усамой] бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них – раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам. Слава Украине!" – резюмировал Данилов.