Зеленский: На юге Украины развернулось такое национальное движение, которого мы еще не видели

Зеленский: Каждый украинец и украинка, которые вчера, сегодня и завтра будут протестовать против оккупантов, – герои Фото: president.gov.ua

"Посмотрите сегодня на нашу страну. Чаплинка, Мелитополь, Токмак, Новотроицкое и Херсон. Старобельск. Везде люди защищали себя, хоть у них и нет там оружия. Но это наши люди, и потому оружие у них есть. У них есть храбрость. Достоинство. А значит, и способность выйти и сказать: "Я здесь, это мое и я не отдам это". Свой город. Свою общину. Свою Украину. Каждый украинец и украинка, которые вчера, сегодня и завтра будут протестовать против оккупантов, – герои. Мы кричим на оккупантов вместе с вами. Мы стоим на улицах и площадях вместе с вами. Мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать", – сказал президент.

Он отметил, что Украина не отступает.

"А тот, кто повторял: "Мы – один народ", – точно не рассчитывал на такую реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которого там на улицах и площадях мы еще не видели и который для России – как страшный сон", – добавил глава государства.

В украинских городах, которые временно заняли российские оккупанты, проходят проукраинские митинги. Украинцы выходят на них, несмотря на стрельбу и угрозы.