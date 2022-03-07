Россия обстреляла жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными боеприпасами – Conflict Intelligence Team

По данным аналитиков, жилые массивы и территорию предприятия "Заря – Машпроект", которое входит в структуру "Укроборонпрома", обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала только об обстреле "Смерчами").

На кадрах, снятых жителями Николаева, расследователи CIT увидели хвостовые части и остатки кассетных боевых частей ракет и "Смерча", и "Урагана".

В группе подчеркнули, что применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов по жилым кварталам "можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление".

"Как минимум одна из ракет упала, как сообщила нам жительница Николаева, на трамвайной остановке в районе завода "Заря". Судя по углу, под которым ракета вошла в асфальт, она прилетела с юго-восточного направления – то есть со стороны предполагаемых позиций российских сил", – сообщили в группе.

В CIT обратили внимание, что хотя минобороны России накануне анонсировало удары по объектам украинской оборонной промышленности в рамках выполнения задач по "демилитаризации" Украины, в Николаеве были обстреляны объекты, где вообще нет потенциальных военных целей (например, зоопарк).

"Мы предполагаем, что как и в случае с Харьковом и Черниговом, после провала попыток взять город с ходу Николаев ожидают обстрелы и авиаудары, возможная цель которых – сломить сопротивление защитников, не считаясь с потерями мирного населения", – отметили в CIT.

Организация Объединенных Наций напомнила, что в 2010 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление. К конвенции присоединилось 110 государств (Россия, как отметила международная правозащитная организация Human Rights Watch, не подписала документ).

В ООН рассказали, что кассетная бомба представляет собой снаряд, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Такой боеприпас разрывается в воздухе, выпуская десятки и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей. "Это означает, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получить травмы", – подчеркнули в организации. В ООН напомнили, что иногда такие бомбы не взрываются сразу, поэтому они могут причинять урон гражданскому населению даже после прекращения боевых действий.

Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. Самые ожесточенные бои идут за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. Читатели рассказали изданию "ГОРДОН", что взрывы и стрельба слышны в городе каждый день, но такого сильного обстрела, как утром 7 марта, еще не было. В результате этого обстрела погибло как минимум восемь человек, еще восемь пропали без вести, а 19 получили ранения, сообщили в Николаевской облгосадминистрации.