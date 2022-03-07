Россия обстреляла жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными боеприпасами – Conflict Intelligence Team

По данным аналитиков, жилые массивы и территорию предприятия "Заря – Машпроект", которое входит в структуру "Укроборонпрома", обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала только об обстреле "Смерчами").
На кадрах, снятых жителями Николаева, расследователи CIT увидели хвостовые части и остатки кассетных боевых частей ракет и "Смерча", и "Урагана".
В группе подчеркнули, что применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов по жилым кварталам "можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление".
"Как минимум одна из ракет упала, как сообщила нам жительница Николаева, на трамвайной остановке в районе завода "Заря". Судя по углу, под которым ракета вошла в асфальт, она прилетела с юго-восточного направления – то есть со стороны предполагаемых позиций российских сил", – сообщили в группе.
В CIT обратили внимание, что хотя минобороны России накануне анонсировало удары по объектам украинской оборонной промышленности в рамках выполнения задач по "демилитаризации" Украины, в Николаеве были обстреляны объекты, где вообще нет потенциальных военных целей (например, зоопарк).
«Смерч» в Миколаївському зоопарку pic.twitter.com/9VrzQkjKkz— Housepainter (@go2the5dogs) March 7, 2022
"Мы предполагаем, что как и в случае с Харьковом и Черниговом, после провала попыток взять город с ходу Николаев ожидают обстрелы и авиаудары, возможная цель которых – сломить сопротивление защитников, не считаясь с потерями мирного населения", – отметили в CIT.
Организация Объединенных Наций напомнила, что в 2010 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление. К конвенции присоединилось 110 государств (Россия, как отметила международная правозащитная организация Human Rights Watch, не подписала документ).
В ООН рассказали, что кассетная бомба представляет собой снаряд, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Такой боеприпас разрывается в воздухе, выпуская десятки и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей. "Это означает, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получить травмы", – подчеркнули в организации. В ООН напомнили, что иногда такие бомбы не взрываются сразу, поэтому они могут причинять урон гражданскому населению даже после прекращения боевых действий.
Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. Самые ожесточенные бои идут за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. Читатели рассказали изданию "ГОРДОН", что взрывы и стрельба слышны в городе каждый день, но такого сильного обстрела, как утром 7 марта, еще не было. В результате этого обстрела погибло как минимум восемь человек, еще восемь пропали без вести, а 19 получили ранения, сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.