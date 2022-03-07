В результате утреннего обстрела Николаева восемь военных погибли, восемь пропали без вести – ОГА

"В 5 утра [российские оккупанты] атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали.

Крылатая ракета "Калибр" полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых. По жителям собираем данные. Редкие засранцы, злой неимоверно. Но мы им вернем все", – рассказал Ким.

Он подчеркнул, что украинская артиллерия "героически отбила город".

"Была команда взять Никлолаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть ущерб по ифраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы - это ужасно…" – заключил глава Николаевской ОГА.