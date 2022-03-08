Управление госохраны Украины призвало украинцев не распространять информацию о взрывах

"Обращаемся к вам с важной для нашей с вами безопасности просьбой. Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения в мессенджерах и социальных сетях информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите", – говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что распространяя информацию о взрывах, украинцы помогают оккупантам.

"Таким образом вы косвенно информируете врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем противовоздушной обороны. Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", – отметили в ведомстве.