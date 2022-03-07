В небе над Киевской областью украинский летчик-ас сбил российскую крылатую ракету – Геращенко

"Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылатую "Калибр" ракетой [класса] воздух – воздух. Это высший пилотаж! Наш летчик-герой сберег сейчас десятки, а может быть, сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле", – написал он.

По словам Геращенко, на место падения "Калибра" выехали местные жители и сфотографировали воронку.

Ракета "Калибр" российского производства используется армиями РФ, Китая, Индии и Алжира. Дальность полета – до 300 км.