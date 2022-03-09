В ООН сообщили, что с начала вторжения РФ в Украину погибло 474 мирных жителя, но цифры могут быть выше

"С 4.00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24.00 7 марта 2022 года мы зафиксировали 1335 жертв среди гражданского населения страны: 474 убитых и 861 раненого", – сообщили в управлении.

Погибло, по данным ООН, 29 детей, ранены 43 ребенка.

В управлении считают, что реальные цифры выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживаются, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.