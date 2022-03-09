Бурба: От обороны Украина должна перейти в наступление на Донецк, Луганск и Крым

Бурба: У нас опыт восемь лет. Мы должны наступать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я считаю, что в этой ситуации мы от обороны должны перейти в наступление. Может быть, меня не поддерживают все политики и военнослужащие, но в этом случае мы можем говорить о наступлении на Донецк и Луганск. В этом случае мы можем разрабатывать и работать по наступлению на Крым", – заявил Бурба.

Он напомнил, что уже более 90% группировки, которую Россия сосредоточила у границ Украины перед вторжением, зашла на территорию Украины.

Бурба также отметил, что в составе войск российских оккупантов есть неподготовленные военные.

"А у нас подготовленные все. У нас опыт восемь лет. Мы должны наступать. Поэтому Луганск, Донецк и Крым даже не обсуждаются", – заявил он.

Он выразил уверенность, что на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма будут украинские войска.

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