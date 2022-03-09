Бурба: По-офицерски – Путин должен застрелиться, но сначала застрелить руководство вооруженных сил и спецслужб

Бурба: Пусть определится, что ему делать: или гнить в тюрьме как военному преступнику, или по-офицерски пообщаться со своим табельным оружием Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"[Что бы я сегодня делал на месте Путина?] Я бы... Он как бывший офицер (хотя бывших не бывает) по-офицерски должен застрелиться. Сначала, конечно, нужно застрелить руководство вооруженных сил и спецслужб, которое его обмануло", – сказал Бурба.

Он считает, что Путин готовился в Украине к блицкригу – "за три дня взять Киев". Бывший глава военной разведки считает, что спецслужбы РФ плохо информировали президента, он переоценил свои силы и Украина в этой войне победит.

"По сути, он отдавал приказ на основании их данных, понимаете? Они анализировали, давали ему предложения, но они его обманывали. Поэтому это проигрыш, это поражение", – убежден Бурба.

По мнению бывшего начальника военной разведки, в будущем за военные преступления Путина ждет суд в Гааге.

"Самое главное, он понимает, что это уже преступление и Гаага ждет, суд ждет. И пусть определится, что ему делать: или гнить в тюрьме как военному преступнику, или по-офицерски пообщаться со своим табельным оружием", – сказал Бурба.

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