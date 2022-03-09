Бурба: По-офицерски – Путин должен застрелиться, но сначала застрелить руководство вооруженных сил и спецслужб

"[Что бы я сегодня делал на месте Путина?] Я бы... Он как бывший офицер (хотя бывших не бывает) по-офицерски должен застрелиться. Сначала, конечно, нужно застрелить руководство вооруженных сил и спецслужб, которое его обмануло", – сказал Бурба.
Он считает, что Путин готовился в Украине к блицкригу – "за три дня взять Киев". Бывший глава военной разведки считает, что спецслужбы РФ плохо информировали президента, он переоценил свои силы и Украина в этой войне победит.
"По сути, он отдавал приказ на основании их данных, понимаете? Они анализировали, давали ему предложения, но они его обманывали. Поэтому это проигрыш, это поражение", – убежден Бурба.
По мнению бывшего начальника военной разведки, в будущем за военные преступления Путина ждет суд в Гааге.
"Самое главное, он понимает, что это уже преступление и Гаага ждет, суд ждет. И пусть определится, что ему делать: или гнить в тюрьме как военному преступнику, или по-офицерски пообщаться со своим табельным оружием", – сказал Бурба.
Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президент занимал Дмитрий Медведев.
Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей территории Украины.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.