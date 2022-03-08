Бурба: Путин готовился к блицкригу – за три дня взять Киев. Но его спецслужбы работают плохо. Победа будет за нами и очень скоро

"Мы точно знали, что Путин готовится к блицкригу. Как он себе думал – за три дня взять нашу столицу. Но у него не то что не получилось... Я вам скажу, что плохо работают его спецслужбы. Он ориентировался на их информацию, а они проели миллиарды долларов из своего бюджета, рассказывая руководству, что Украина ждет войска Российской Федерации, что они придут и их будут встречать хлебом-солью, что здесь куча агентуры на нашей территории. Все это оказалось блефом, обманом", – заявил Бурба.

Бывший руководитель ГУР считает, что российская армия не готова к войне "ни по обмундированию, ни по военной технике".

"Нам рассказывали, фильмы делали, миллионы долларов выделялись каждый день, чтобы показать, какая современная техника в вооруженных силах Российской Федерации. Все это оказалось обманом. Они не готовы, они не могут", – убежден Бурба.

Он подчеркнул, что россиян могут побеждать и украинские спецслужбы, и украинская армия.

"Я говорил и буду говорить: мы давали по зубам спецслужбам РФ, и Вооруженные силы дают по зубам [противнику], уничтожая каждый день вооруженные силы РФ", – сказал бывший руководитель военной разведки.

Бурба рассказал, что у украинской разведки были данные о подготовке вторжения РФ в Украину и что это может произойти 24 февраля.

"И то, что Вооруженные силы Украины так эффективно отражают атаки превосходящих сил противника, является в том числе и результатом готовности, базированной на точных разведданных. Это очень важно", – подчеркнул он.

Бурба убежден, что победа в этой войне будет за Украиной.

"Хочу успокоить всех граждан Украины: мы выстоим, у нас все получается, мы были к этому готовы! Победа будем за нами, и она будет очень скоро", – сказал бывший руководитель военной разведки.

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