Бурба: Путин готовился к блицкригу – за три дня взять Киев. Но его спецслужбы работают плохо. Победа будет за нами и очень скоро

"Мы точно знали, что Путин готовится к блицкригу. Как он себе думал – за три дня взять нашу столицу. Но у него не то что не получилось... Я вам скажу, что плохо работают его спецслужбы. Он ориентировался на их информацию, а они проели миллиарды долларов из своего бюджета, рассказывая руководству, что Украина ждет войска Российской Федерации, что они придут и их будут встречать хлебом-солью, что здесь куча агентуры на нашей территории. Все это оказалось блефом, обманом", – заявил Бурба.
Бывший руководитель ГУР считает, что российская армия не готова к войне "ни по обмундированию, ни по военной технике".
"Нам рассказывали, фильмы делали, миллионы долларов выделялись каждый день, чтобы показать, какая современная техника в вооруженных силах Российской Федерации. Все это оказалось обманом. Они не готовы, они не могут", – убежден Бурба.
Он подчеркнул, что россиян могут побеждать и украинские спецслужбы, и украинская армия.
"Я говорил и буду говорить: мы давали по зубам спецслужбам РФ, и Вооруженные силы дают по зубам [противнику], уничтожая каждый день вооруженные силы РФ", – сказал бывший руководитель военной разведки.
Бурба рассказал, что у украинской разведки были данные о подготовке вторжения РФ в Украину и что это может произойти 24 февраля.
"И то, что Вооруженные силы Украины так эффективно отражают атаки превосходящих сил противника, является в том числе и результатом готовности, базированной на точных разведданных. Это очень важно", – подчеркнул он.
Бурба убежден, что победа в этой войне будет за Украиной.
"Хочу успокоить всех граждан Украины: мы выстоим, у нас все получается, мы были к этому готовы! Победа будем за нами, и она будет очень скоро", – сказал бывший руководитель военной разведки.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Санкции намерены расширять и далее.