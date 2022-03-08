Военнопленные из России будут работать на восстановление экономики Украины – МВД

Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права по отношению к российским военнопленным, отметили в МВД Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Енин отметил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

"И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, который наносит ракетно-бомбовые удары по жилым домам. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими, – сказал первый замминистра МВД Украины. – Мы будем использовать все возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины".

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил 7 марта, что в Украине возник вопрос, где размещать взятых в плен российских оккупантов. По его словам, их свозят в одно место. При этом глава МВД не назвал точное количество военнопленных из России.

2 марта советник Монастырского Антон Геращенко отмечал, что принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.