Российский пропагандист Соловьев заговорил о "гибели России" из-за войны против Украины. Украинцы посоветовали ему уже сейчас кричать "Путин – х...йло!"

Украинские журналисты считают, что Соловьев "уже – как уж на сковородке" Фото: EPA

Как сообщило издание The Insider, Кедми (при рождении – Казаков) – уроженец Москвы, сменивший фамилию после репатриации в Израиль. Он бывший директор израильского бюро по связям "Натив", занимавшегося организацией репатриации. В последние годы регулярно выступает в программах Соловьева с прокремлевскими, антиамериканскими и антиукраинскими заявлениями.

Во время эфира Кедми анализировал боевые действия в Украине и рассуждал об эффективности российской армии.

"Очень много вопросов вызывает положение, если можно так выразиться, на фронтах операции. Неясно, отказались от цели, которая определена в самом начале, или нет. Потому что судя по тому, что идет, она слишком вялотекущая. Нет серьезных изменений на позициях. Идет обычная такая мелкая возня вокруг того или иного пункта", – сказал Кедми.

Он заявил, что продвижение на 5–10 км "не имеет большого значения", что российским войскам не удалось взять под свой контроль ни один крупный город, "а возня вокруг Харькова переходит границы хорошего тона".

"Что делается вокруг Киева? Таким темпом еще можно ползти – я не знаю сколько. Это все больше позиционная, а не маневренная война. Она означает или тупик в соотношении сил, или изменение каких-то намерений... Мне не совсем ясно, что происходит и какая цель этого", – сказал Кедми.

Он считает, что "если в города входить не собирались, то не надо было начинать операцию".

"Ни одного города не взяли! Ни в одном городе не сменилась власть! Наоборот, все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был?" – возмутился Кедми.

Соловьев ответил, что "ему не докладывали", и вопреки официальной позиции российских властей, назвал якобы "спецоперацию" РФ в Украине войной (за употребление слова "война" в России заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ, в том числе "ГОРДОН").

"При этом очевидно, что мы все равно считаемся исчадием ада, и очевидно, что, что бы ни было, нас будет ненавидеть Запад долго, а войну не выиграть или не завершить эту операцию с заявленными целями мы просто не можем. Потому что в конечном итоге это приведет к гибели самой России", – сказал пропагандист.

В соцсетях уже прокомментировали последние заявления Соловьева.

"Тем временем в Москве Соловьев уже – как уж на сковородке. Даже он начинает заикаться о "гибели России" и о том, что "войну не выиграть". Заметьте: "войну"! А как же "спецоперация", Вовочка?" – написал в Facebook основатель украинского интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Главный редактор издания Алеся Бацман посоветовала Соловьеву кричать "Путин – х...йло!" уже сейчас.

"Вы только посмотрите на эту красоту! Жопа Соловьева уже чувствует, что запахло жареным. Этот пропагандистский говнюк грустно вздыхает и говорит: "Войну не выиграть, потому что это приведет к гибели самой России". Вова, не останавливайся, кричи "Путин – х...йло!" прямо сейчас. Рви рубаху и показывай татуировку в виде трезубца. А то побьют, Вова", – написала журналистка.

И еще несколько комментариев в Twitter.

"Ребята, у вас пропагандисты поломались. Яков Кедми чувствует паленое и бежит с корабля", – написал пользователь с ником "Все пройдет, но будет хуже".

Ребята, у Вас пропагандисты поломались.



Яков Кедми чувствует паленное и бежит с корабля.



pic.twitter.com/x5rJfOJ4UB — * Все пройдет, но будет хуже… * (@IsraelThreads) March 8, 2022

"У Кедми, похоже, начались проблемы с доставкой лапши для ушей соловьевских зрителей. Чувствует, что скоро ресторан совсем закроется и шеф-повар Кедми уйдет на пенсию", – считает пользователь Pasha [GEEK SPUTNIK].

У Кедми похоже начялись проблемы с доставкой лапши для ушей Соловьёвских зрителей. Чувствует скоро ресторан совсем закроется и шеф повар Кедми уйдёт на пенсию. pic.twitter.com/FNqGAYkbao — Pasha * GEEK SPUTNIK * (@GeekSputnikTV) March 8, 2022

"Соловьев и Кедми пребывают в пессимизме. На 12-й день войны мучаются вопросом: "Для чего это надо было начинать?" – написал "Аркадзь з Менска".

Соловьев и Кедми пребывают в пессимизьме.

На 12 день войны мучаются вопросом "для чего это надо было начинать?"https://t.co/G1cAbxPg3V — Аркадзь з Менска * (@2Arkadz2) March 8, 2022

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Союз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.

После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.