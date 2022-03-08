ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский пропагандист Соловьев заговорил о "гибели России" из-за войны против Украины. Украинцы посоветовали ему уже сейчас кричать "Путин – х...йло!"

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Украинские журналисты считают, что Соловьев "уже как уж на сковородке"
Украинские журналисты считают, что Соловьев "уже – как уж на сковородке"
Фото: EPA

Прокремлевский пропагандист Владимир Соловьев, против которого Евросоюз ввел санкции за его роль в развязывании Россией войны против Украины, признал, что мир будет долго ненавидеть РФ за ее агрессивные действия, и не исключил, что все может закончиться "гибелью России". Об этом он заявил 8 марта во время эфира своей YouTube-программы с израильским экспертом Яковом Кедми (после блокировки каналов Соловьева ее транслируют на YouTube-канале "Сила Слова").

Как сообщило издание The Insider, Кедми (при рождении – Казаков) – уроженец Москвы, сменивший фамилию после репатриации в Израиль. Он бывший директор израильского бюро по связям "Натив", занимавшегося организацией репатриации. В последние годы регулярно выступает в программах Соловьева с прокремлевскими, антиамериканскими и антиукраинскими заявлениями. 

Во время эфира Кедми анализировал боевые действия в Украине и рассуждал об эффективности российской армии. 

"Очень много вопросов вызывает положение, если можно так выразиться, на фронтах операции. Неясно, отказались от цели, которая определена в самом начале, или нет. Потому что судя по тому, что идет, она слишком вялотекущая. Нет серьезных изменений на позициях. Идет обычная такая мелкая возня вокруг того или иного пункта", – сказал Кедми. 

Он заявил, что продвижение на 510 км "не имеет большого значения", что российским войскам не удалось взять под свой контроль ни один крупный город, "а возня вокруг Харькова переходит границы хорошего тона".

"Что делается вокруг Киева? Таким темпом еще можно ползти – я не знаю сколько. Это все больше позиционная, а не маневренная война. Она означает или тупик в соотношении сил, или изменение каких-то намерений... Мне не совсем ясно, что происходит и какая цель этого", – сказал Кедми. 

Он считает, что "если в города входить не собирались, то не надо было начинать операцию". 

"Ни одного города не взяли! Ни в одном городе не сменилась власть! Наоборот, все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был?" – возмутился Кедми. 

Соловьев ответил, что "ему не докладывали", и вопреки официальной позиции российских властей, назвал якобы "спецоперацию" РФ в Украине войной (за употребление слова "война" в России заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ, в том числе "ГОРДОН"). 

"При этом очевидно, что мы все равно считаемся исчадием ада, и очевидно, что, что бы ни было, нас будет ненавидеть Запад долго, а войну не выиграть или не завершить эту операцию с заявленными целями мы просто не можем. Потому что в конечном итоге это приведет к гибели самой России", – сказал пропагандист. 

В соцсетях уже прокомментировали последние заявления Соловьева.

"Тем временем в Москве Соловьев уже – как уж на сковородке. Даже он начинает заикаться о "гибели России" и о том, что "войну не выиграть". Заметьте: "войну"! А как же "спецоперация", Вовочка?" – написал в Facebook основатель украинского интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. 

https://www.facebook.com/gordondmitry/videos/270678268430436/

Главный редактор издания Алеся Бацман посоветовала Соловьеву кричать "Путин  х...йло!" уже сейчас. 

"Вы только посмотрите на эту красоту! Жопа Соловьева уже чувствует, что запахло жареным. Этот пропагандистский говнюк грустно вздыхает и говорит: "Войну не выиграть, потому что это приведет к гибели самой России". Вова, не останавливайся, кричи "Путин – х...йло!" прямо сейчас. Рви рубаху и показывай татуировку в виде трезубца. А то побьют, Вова", – написала журналистка. 

https://www.facebook.com/alesia.batsman/videos/2801174363522416/

И еще несколько комментариев в Twitter.

"Ребята, у вас пропагандисты поломались. Яков Кедми чувствует паленое и бежит с корабля", – написал пользователь с ником "Все пройдет, но будет хуже". 

"У Кедми, похоже, начались проблемы с доставкой лапши для ушей соловьевских зрителей. Чувствует, что скоро ресторан совсем закроется и шеф-повар Кедми уйдет на пенсию", – считает пользователь Pasha [GEEK SPUTNIK]. 

"Соловьев и Кедми пребывают в пессимизме. На 12-й день войны мучаются вопросом: "Для чего это надо было начинать?" – написал "Аркадзь з Менска".  

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Союз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.

После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 мартаПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Санкции намерены расширять и далее.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Харьков, пропаганда, агрессия, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, российская агрессия, война России против Украины
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